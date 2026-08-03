Президент РСМД рассказал, что может подорвать гегемонию США

«Суверенизация политики ведущих европейских стран, прежде всего Германии и Франции. Они упустили свой шанс в начале 1990-х годов, купившись на расширение НАТО и Европейского союза», — сказал Тренин в интервью «Ленте.ру», отвечая на вопрос о том, что может окончательно подорвать гегемонию США.