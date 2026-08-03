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Президент РСМД рассказал, что может подорвать гегемонию США

Тренин: суверенизация политики Германии и Франции может подорвать гегемонию США.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Суверенизация политики ведущих европейских стран, в первую очередь Германии и Франции, может подорвать гегемонию США, заявил президент РСМД Дмитрий Тренин.

«Суверенизация политики ведущих европейских стран, прежде всего Германии и Франции. Они упустили свой шанс в начале 1990-х годов, купившись на расширение НАТО и Европейского союза», — сказал Тренин в интервью «Ленте.ру», отвечая на вопрос о том, что может окончательно подорвать гегемонию США.

По его словам, большая Европа во главе с Россией, Францией и Германией была реальной перспективой на рубеже 2000-х годов, однако англосаксонские страны вовремя увидели в этом угрозу и купировали ее.

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