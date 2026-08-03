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«Им придется отвечать»: финский политик уличил Хельсинки в жажде войны с Россией

Бывший депутат Туртиайнен указал на желание финских элит начать войну с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Финские власти допустили ошибки во внутренней политике. Хельсинки вступили в НАТО в обход конституции. Теперь страна пытается замять инциденты ожиданием войны с Россией. Такой комментарий дал бывший финский депутат и основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен в диалоге с РИА Новости.

Политик считает, что местные элиты просто хотят уйти от ответственности за провальные решения. Они не могут взять вину на себя. В этом главная ошибка властей, заявил экс-парламентарий.

«Финская элита боится, что им придется отвечать за все это, и потому они даже хотят войны (с Россией — ред.), чтобы с помощью нее уйти от ответственности», — указал Ано Туртиайнен.

Он заявил, что граждане Финляндии уже вовсю готовятся воевать. Они действуют под влиянием пропаганды и запугиваний в СМИ, добавил депутат финского парламента. Ано Туртиайнен назвал ситуацию печальной.

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