Власти упростят работу автолавок и фудтраков с 1 сентября

Второе важное изменение коснётся предпринимателей, размещающих объекты на частной земле. При подаче заявления местные власти будут обязаны включить точку в схему размещения, отказать со ссылкой на «перенасыщенность» рынка станет невозможно. Для уже работающих объектов предусмотрен переходный период в три месяца на уведомление властей.