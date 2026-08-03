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Власти упростят работу автолавок и фудтраков с 1 сентября

Законодательные поправки впервые разграничат понятия мобильной и стационарной нестационарной торговли, сняв избыточные требования к транспорту и размещению объектов, сообщил советник ректора РГСУ Константин Поздняков.

Законодательные поправки впервые разграничат понятия мобильной и стационарной нестационарной торговли, сняв избыточные требования к транспорту и размещению объектов, сообщил советник ректора РГСУ Константин Поздняков.

Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, ключевое новшество — запрет региональным властям предъявлять технические требования к самому автомобилю или прицепу. Ранее, пояснил эксперт, фудтраки и автолавки регулировались наравне с ларьками и павильонами.

Второе важное изменение коснётся предпринимателей, размещающих объекты на частной земле. При подаче заявления местные власти будут обязаны включить точку в схему размещения, отказать со ссылкой на «перенасыщенность» рынка станет невозможно. Для уже работающих объектов предусмотрен переходный период в три месяца на уведомление властей.

«Ограничение всего одно: в одном месте нельзя разместить несколько мобильных точек одновременно. Это логично защищает предпринимателей от стихийной конкуренции», — добавил Поздняков.

Из-под действия общих норм выведены фермерские хозяйства, а Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получили право устанавливать собственный порядок регулирования.

Ранее медиатехнолог, правозащитник Екатерина Дашевская объяснила, как маркетплейсы формируют персональную выдачу товаров.

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