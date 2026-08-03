Трамп определился с наказанием для Канады за смог от пожаров

Отвечая на вопрос журналистов на борту президентского самолета о том, определено ли «наказание» для Оттавы, Трамп ответил утвердительно: «Да».
При этом американский лидер не уточнил, в чем именно будет заключаться это наказание, ограничившись заявлением, что подробности станут известны в ближайшее время.
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