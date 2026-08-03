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Трамп определился с наказанием для Канады за смог от пожаров

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение относительно мер воздействия на Канаду из-за дыма от лесных пожаров, накрывшего в июле американские города. Каких-либо деталей относительно планируемых действий глава Белого дома не сообщил.

Источник: Reuters

Ранее Трамп допускал введение пошлин против Канады в связи с задымлением, вызванным природными пожарами. Кроме того, он возлагал на канадские власти ответственность за отказ от необходимых, по его мнению, мер профилактики возгораний, что обернулось для США многомиллиардными убытками.

Отвечая на вопрос журналистов на борту президентского самолета о том, определено ли «наказание» для Оттавы, Трамп ответил утвердительно: «Да».

При этом американский лидер не уточнил, в чем именно будет заключаться это наказание, ограничившись заявлением, что подробности станут известны в ближайшее время.

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