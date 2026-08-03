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Telegraph: Британия боится, что без Франции «коалиция желающих» распадётся

По данным газеты Telegraph, в Британии опасаются распада «коалиции желающих» в случае выхода Франции после выборов в 2027 году.

Источник: Аргументы и факты

Британия тревожится по поводу возможного выхода Франции из так называемой «коалиции желающих» в случае, если на президентских выборах в этой республике победитлидер парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен или основатель левой партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон, написала газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что эти политики не поддерживают милитаристский и антироссийский курс нынешнего главы государства Эмманюэля Макрона. Британские власти опасаются, что новый президент Франции может поставить под угрозу будущее «коалиции желающих» и обмен разведданными между участниками объединения.

В публикации говорится, что в дипломатических кругах стран НАТО обсуждают, кто может заменить Париж в качестве одной из сил, поддерживающих киевский режим финансово. В ходе дискуссий выяснилось, что наиболее очевидный выбор падает на Берлин. Вместе с тем, как отмечается, что ситуация в Германии способна помешать канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу решиться на такой шаг.

Напомним, в середине июля журнал Der Spiegel написал, что страны из так называемой «коалиции желающих» всё меньше верят, что помощь Украине сработает, и всё реже хотят поставлять ей вооружения. В статье уточнялось, что на встрече, которая проходила в Париже, было заметно, что члены объединения больше стремятся поддерживать друг друга, чем действовать на практике.

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