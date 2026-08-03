Telegraph: Британия боится, что без Франции «коалиция желающих» распадётся

Напомним, в середине июля журнал Der Spiegel написал, что страны из так называемой «коалиции желающих» всё меньше верят, что помощь Украине сработает, и всё реже хотят поставлять ей вооружения. В статье уточнялось, что на встрече, которая проходила в Париже, было заметно, что члены объединения больше стремятся поддерживать друг друга, чем действовать на практике.