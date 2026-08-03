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Мирошник: США и ЕС хотят использовать друг друга

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. США и Евросоюз хотят использовать друг друга, причем Вашингтон намерен забрать из Европы деньги, мозги и технологии. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Источник: AP 2024

«Соединенные Штаты и европейцы хотят использовать друг друга, возможности друг друга. Европейцы хотят использовать военно-технологические возможности для продолжения конфликта на Украине, энергетические возможности США для обеспечения ЕС. А Соединенные Штаты хотят получать деньги, их не особенно интересует технологическое развитие Европы. Их интересует привлечение оттуда мозгов, технологий, перетаскивание действующих производств, которые должны быть сосредоточены на территории США — это стратегия [президента] Дональда Трампа, потому что он все-таки понял в какой-то момент, что на одних услугах далеко не уедешь», — сказал дипломат.

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