Мирошник: США и ЕС хотят использовать друг друга

«Соединенные Штаты и европейцы хотят использовать друг друга, возможности друг друга. Европейцы хотят использовать военно-технологические возможности для продолжения конфликта на Украине, энергетические возможности США для обеспечения ЕС. А Соединенные Штаты хотят получать деньги, их не особенно интересует технологическое развитие Европы. Их интересует привлечение оттуда мозгов, технологий, перетаскивание действующих производств, которые должны быть сосредоточены на территории США — это стратегия [президента] Дональда Трампа, потому что он все-таки понял в какой-то момент, что на одних услугах далеко не уедешь», — сказал дипломат.