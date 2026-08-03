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Spiegel: руководство ХДС обсуждает отставку Мерца

Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждает возможную отставку канцлера Фридриха Мерца, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники. Смена канцлера может произойти после сентябрьских выборов в региональные парламенты в трех федеральных землях.

Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждает возможную отставку канцлера Фридриха Мерца, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники. Смена канцлера может произойти после сентябрьских выборов в региональные парламенты в трех федеральных землях.

Собеседники издания указали на снижение авторитета Фридриха Мерца среди его соратников. «Мерц в тупике, до партии ему уже не достучаться», — сказал один из представителей ХДС.

В сентябре пройдут выборы в региональные парламенты Берлина, Саксонии-Анхальт и Мекленбурга-Передней Померании. Для ХДС, согласно последним опросам, они могут стать провальными, пишет Der Spiegel. После выборов премьер-министры трех федеральных земель могут обратиться к господину Мерцу с предложением покинуть должность. В качестве возможного кандидата на должность лидера партии и канцлера источники назвали премьера федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрика Вюста.

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