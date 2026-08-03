Бывший премьер-министр Италии и лидер оппозиционного «Движения “5 звезд”» Джузеппе Конте заявил, что страны Евросоюза недостаточно активно способствуют дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, европейским государствам следует сосредоточиться на продвижении переговорного процесса, сообщает газета La Stampa.
Политик выступил с инициативой создать объединение европейских стран, которое было бы ориентировано на поиск дипломатических решений. Он считает, что такой подход мог бы стать альтернативой нынешнему формату взаимодействия ряда государств Европы.
Кроме того, Конте вновь высказался против дальнейших поставок вооружений Киеву. По его мнению, приоритетом для европейских стран должны стать усилия, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта.
Ранее политолог Алекс Крайнер заявил, что западные страны заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку в случае капитуляции Киева иностранные кредиторы могут потерять вложенные средства.