Эксперт рассказал, как отсрочка выхода на пенсию влияет на её размер

Размер страховой пенсии по старости может вырасти более чем вдвое, если оформить её на десять лет позже положенного срока, заявил доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин.
Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Как пояснил специалист, за каждый год более позднего обращения за выплатами начисляются премиальные коэффициенты.
При максимальной десятилетней отсрочке накопленные пенсионные баллы умножаются на 2,32, а фиксированная выплата — на 2,11.
По его словам, если гражданин, имеющий 127 пенсионных баллов, обратится за выплатами сразу после достижения возраста в 2026 году, он будет получать 29 493,21 рубля. При отсрочке на десять лет выплата увеличится до 66 411,46 рубля.
Для самостоятельного расчёта будущей пенсии эксперт рекомендовал умножать накопленные баллы на стоимость одного балла (156,76 рубля в 2026 году) и прибавлять фиксированную выплату (9584,69 рубля). Минимальные требования для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году составляют 30 баллов и 15 лет официального стажа.
С 1 августа Социальный фонд пересчитает накопительные пенсии в сторону увеличения на 17,3%. Подробнее — в материале RT.