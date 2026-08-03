Пенсионерка с Камчатки отдала лжесиловикам почти два миллиона рублей

По данным полиции, злоумышленники звонили женщине с начала июля с номеров, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они убеждали пенсионерку, что на ее имя третьи лица оформляют кредит, и деньги могут быть похищены, поэтому требовали перевести наличные на «безопасные счета» либо передать курьеру.