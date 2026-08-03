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Офицер Поле: освобождением Доброполья ВС РФ смогут блокировать ВСУ

Российские войска смогут уничтожить группировки противника в краматорско-славянской агломерации, отметил он.

ДОНЕЦК, 3 августа. /ТАСС/. Освобождение Доброполья в ДНР позволит ВС РФ блокировать украинский гарнизон на краматорско-славянском направлении, рассказал ТАСС начальник оперативного отдела 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Поле.

«Доброполье — это такой опорный узел противника, заняв который мы сможем блокировать, впоследствии уничтожить славянскую и краматорскую группировки противника», — рассказал спикер.

29 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск «Центр» населенного пункта Светлое в ДНР.

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