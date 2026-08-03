От ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 человек

Новая волна ударов последовала за заявлением президента США Дональда Трампа о готовности «Хамаса» к разоружению. В правительстве Израиля к этой перспективе отнеслись скептически: министр энергетики Эли Коэн заявил, что никаких договоренностей о прекращении атак достигнуто не было. Он добавил, что полная ликвидация и разоружение «Хамаса» остаются ключевым условием израильской стороны. В ответ представители движения обвинили Израиль в попытке сорвать мирный процесс и навязать свои условия.