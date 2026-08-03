От ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 человек

18 человек погибли в секторе Газа при ударах Израиля, сообщает Reuters со ссылкой на местный Минздрав. Это стало самым высоким числом жертв за сутки за последние недели.
Военные самолеты нанесли удары по городам Газа, Дейр-эль-Балаху и Хан-Юнису. По информации Минздрава, повреждены жилые дома и палаточные лагеря переселенцев.
В израильской армии заявили, что целями ударов в Дейр-эль-Балахе стали два командира спецподразделения «Хамаса» «Нухба». В остальных районах удары наносились по «военным оперативникам».
Новая волна ударов последовала за заявлением президента США Дональда Трампа о готовности «Хамаса» к разоружению. В правительстве Израиля к этой перспективе отнеслись скептически: министр энергетики Эли Коэн заявил, что никаких договоренностей о прекращении атак достигнуто не было. Он добавил, что полная ликвидация и разоружение «Хамаса» остаются ключевым условием израильской стороны. В ответ представители движения обвинили Израиль в попытке сорвать мирный процесс и навязать свои условия.
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