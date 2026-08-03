Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 человек

18 человек погибли в секторе Газа при ударах Израиля, сообщает Reuters со ссылкой на местный Минздрав. Это стало самым высоким числом жертв за сутки за последние недели.

18 человек погибли в секторе Газа при ударах Израиля, сообщает Reuters со ссылкой на местный Минздрав. Это стало самым высоким числом жертв за сутки за последние недели.

Военные самолеты нанесли удары по городам Газа, Дейр-эль-Балаху и Хан-Юнису. По информации Минздрава, повреждены жилые дома и палаточные лагеря переселенцев.

В израильской армии заявили, что целями ударов в Дейр-эль-Балахе стали два командира спецподразделения «Хамаса» «Нухба». В остальных районах удары наносились по «военным оперативникам».

Новая волна ударов последовала за заявлением президента США Дональда Трампа о готовности «Хамаса» к разоружению. В правительстве Израиля к этой перспективе отнеслись скептически: министр энергетики Эли Коэн заявил, что никаких договоренностей о прекращении атак достигнуто не было. Он добавил, что полная ликвидация и разоружение «Хамаса» остаются ключевым условием израильской стороны. В ответ представители движения обвинили Израиль в попытке сорвать мирный процесс и навязать свои условия.

Подробнее — в материале «Ъ» «“Хамас” прощается с оружием».

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше