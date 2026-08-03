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Британия может столкнуться с рецессией из-за Ормузского пролива, пишут СМИ

Independent: Британия может столкнуться с рецессией, если Ормуз не откроется.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Британская экономика может столкнуться с рецессией в 2027 году, если Ормузский пролив не откроется к началу или хотя бы к середине года, пишет газета Independent со ссылкой на данные консалтинговой компании EY.

«Экономика Великобритании может оказаться в рецессии в следующем году, если важный Ормузский пролив останется закрытым до 2027 года», — говорится в публикации.

Как уточняет газета, если пролив не откроется к началу или по крайней мере к середине 2027 года, ВВП Британии может вырасти всего на 0,5% в 2026 году и сократиться на 0,2% в следующем.

В компании предупредили, что при таком неблагоприятном сценарии инфляция к концу 2026 года может вырасти до 6,4% из-за резкого роста цен на нефть и энергоносители.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

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