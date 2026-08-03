ТАСС: командование ВСУ жалуется на нехватку холодильников в моргах Украины

ДОНЕЦК, 3 августа. /ТАСС/. Украинское командование жалуется на нехватку свободных мест в холодильниках украинских моргов. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, в частности, тела погибших в Запорожской области украинских военнослужащих негде хранить.
«Сейчас командование ВСУ сильно жалуется, что в такую жару негде хранить тела. Особенно много за крайние дни погибло в Запорожской области, им никак не могут найти место. В холодильниках украинских моргов его не осталось», — сообщили в силовых структурах.
Там добавили, что несколько тел на хранение согласились взять сотрудники одного из моргов Днепропетровска.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше