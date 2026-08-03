«Ускорили поражение». В США поразились результатам ударов по Украине

«Помимо блокировки украинских портов в Черном море, российские воздушные атаки нацелены на самую разную инфраструктуру, на всевозможные объекты внутри Украины, где производятся беспилотники и военная техника. Российские удары приводят к закрытию заправок по всей восточной Украине, из-за чего стало почти невозможно добраться на автомобиле из пункта А в пункт Б, потому что не стало топлива. Россияне наносят удары по железным дорогам, локомотивам и так далее. В итоге эта воздушная кампания, которую сейчас усиливает Россия, ускоряет поражение Украины», — отметил он.