Польский политолог объяснил, что теперь ждет украинцев в его стране

ВАРШАВА, 3 авг — РИА Новости. Польские власти не будут особенно рьяно защищать украинцев от нападений радикалов, поделился мнением с РИА Новости польский политолог Марек Мишкевич.
Издание Gazeta Wyborcza 17 июля сообщало, что число преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода увеличилось на треть. Лишь за последние несколько дней во Вроцлаве избили молодого человека и девушку с Украины, в Легнице взрослая местная жительница избила 13-летних украинских девочек на игровой площадке, в Плоцке на украинского подростка напали прямо в автобусе.
«Ожидать от властей сейчас особенно упорной борьбы с нападениями на украинцев не приходится, как и не приходится ожидать из лагеря оппозиции однозначного осуждения антиукраинских проявлений», — сказал Мишкевич.
Он пояснил, что на действия и риторику польских властей оказывает существенное давление внутриполитическая борьба.
«Даже в такое явление, как усиливающиеся нападения на украинцев, вмешалась политика, а точнее — приближающиеся парламентские выборы, которые должны пройти в будущем году», — отметил Мишкевич.
Он указал, что, по данным всех социологических опросов, ни одна из двух основных конкурирующих партий — «Гражданская коалиция» Дональда Туска и «Право и справедливость» Ярослава Качиньского — даже не приближаются к результату, дающему по результатам парламентских выборов возможность самостоятельно сформировать правительство.
«Именно в этой ситуации на первый план выходит праворадикальное объединение “Конфедерация” и ее сателлиты. По данным соцопросов, за данную политическую силу готовы проголосовать от 15% до 20% избирателей. Это означает, что в коалиции с “Конфедерацией” сформировать правительство смогут хоть партия Туска, хоть партия Качиньского», — пояснил политолог.
В данной ситуации, по его словам, праворадикалы из «Конфедерации» уже давно перестали быть «нерукопожатными», наоборот, «их хотят ублажить все политические силы, претендующие на власть». Именно поэтому ни власть, ни оппозиция не будут активно бороться с нападениями радикалов на украинцев, считает Мишкевич.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939—1945 годах. Пик расправ в 1943—1945 годах — Волынскую резню — Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование «Имени героев УПА*» подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого Орла.
* Террористические организации, запрещенные в России.