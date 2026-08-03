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Карасин допустил завершение конфликта США и Ирана до конца 2026 года

Американо-иранский конфликт может завершиться до конца 2026 года. Такой прогноз в беседе с «Известиями» дал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Я думаю, что либо до конца года, либо где-то в начале следующего этот конфликт должен быть решён по логике развития событий», — подчеркнул сенатор.

Карасин объяснил свою позицию обстановкой на Ближнем Востоке. По его мнению, странам региона и самому Ирану невыгодно долго находиться в условиях противостояния. Сенатор также выразил сомнение, что конфликт продлится ещё несколько лет.

Военные действия между США, Израилем и Ираном начались 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривал немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. В ночь на 8 июля Соединённые Штаты возобновили масштабные удары по Ирану. Вашингтон обвинил Тегеран в нарушении договорённостей по Ормузскому проливу. Несмотря на это, Карасин считает многолетнее продолжение конфликта маловероятным.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры с Ираном на понедельник. Он рассказал об этом журналистам на борту президентского самолёта. По словам американского лидера, Вашингтон и Тегеран уже поддерживали диалог. Начало переговоров стороны планировали на вторую половину 3 августа.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

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