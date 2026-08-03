Карасин допустил завершение конфликта США и Ирана до конца 2026 года

Военные действия между США, Израилем и Ираном начались 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривал немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. В ночь на 8 июля Соединённые Штаты возобновили масштабные удары по Ирану. Вашингтон обвинил Тегеран в нарушении договорённостей по Ормузскому проливу. Несмотря на это, Карасин считает многолетнее продолжение конфликта маловероятным.