Spiegel: руководство ХДС обсуждает отставку Мерца

Источники издания обратили внимание на падение авторитета Фридриха Мерца среди однопартийцев. «Мерц в тупике, до партии ему уже не достучаться», — заявил один из представителей ХДС.
Выборы в региональные парламенты Берлина, Саксонии-Анхальт и Мекленбурга-Передней Померании состоятся в сентябре. Согласно последним опросам, для ХДС эти выборы могут обернуться неудачей, отмечает Der Spiegel. По итогам голосования премьер-министры трех земель могут предложить Мерцу уйти с поста. В качестве вероятного преемника на посты главы партии и канцлера источники называют премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Хендрика Вюста.