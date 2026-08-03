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Spiegel: руководство ХДС обсуждает отставку Мерца

Руководство партии Христианско-демократический союз (ХДС) рассматривает вопрос об отставке канцлера Фридриха Мерца. Об этом сообщает Der Spiegel, ссылаясь на информированные источники. Отмечается, что смена главы правительства возможна после выборов в ландтаги трех федеральных земель, запланированных на сентябрь.

Источник: Reuters

Источники издания обратили внимание на падение авторитета Фридриха Мерца среди однопартийцев. «Мерц в тупике, до партии ему уже не достучаться», — заявил один из представителей ХДС.

Выборы в региональные парламенты Берлина, Саксонии-Анхальт и Мекленбурга-Передней Померании состоятся в сентябре. Согласно последним опросам, для ХДС эти выборы могут обернуться неудачей, отмечает Der Spiegel. По итогам голосования премьер-министры трех земель могут предложить Мерцу уйти с поста. В качестве вероятного преемника на посты главы партии и канцлера источники называют премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Хендрика Вюста.

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