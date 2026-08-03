Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: крупные доноры Демпартии США отказались от пожертвований на выборы

Часть крупных спонсоров Демократической партии США отказалась от пожертвования на кампанию демократов на выборах в ноябре. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Часть крупных спонсоров Демократической партии США отказалась от пожертвования на кампанию демократов на выборах в ноябре. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По информации газеты, в частности, от финансирования в этом году отказались финансист Джордж Сорос и его сын Алекс. В 2022 году они пожертвовали Национальному комитету около $1 млн. Комитет в этом году также не поддержал соучредитель сервиса LinkedIn Рид Хоффман и другие спонсоры. Другие комитеты демократов также отстают от республиканцев по финансированию, отмечает WSJ.

Одной из причин снижения объемов пожертвований стало недовольство результатами работы партии. Спонсоры вспоминают проигрыш кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в 2024 году, сообщает WSJ. Тогда на ее кампанию было собрано более $1 млрд.

Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября. На них переизберут всех 435 членов Палаты представителей (срок полномочий составляет два года) и 33 сенатора (срок полномочий — шесть лет).

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше