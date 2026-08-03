WSJ: крупные доноры Демпартии США отказались от пожертвований на выборы

По информации газеты, в частности, от финансирования в этом году отказались финансист Джордж Сорос и его сын Алекс. В 2022 году они пожертвовали Национальному комитету около $1 млн. Комитет в этом году также не поддержал соучредитель сервиса LinkedIn Рид Хоффман и другие спонсоры. Другие комитеты демократов также отстают от республиканцев по финансированию, отмечает WSJ.