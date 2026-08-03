В Петербурге недалеко от Московского вокзала загорелась кровля дома

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Кровля дома горит на 300 квадратных метрах недалеко от Московского вокзала в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщает ГУМЧС РФ по городу.
«Третьего августа в 2.49 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Лиговский проспект, дом 50. В здании размером 150 на 30 метров происходит горение кровли на площади 300 квадратных метров», — говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе «Макс».
В ведомстве отметили, что сведения о пострадавших на данный момент не поступали.
Согласно сервису «Яндекс. Карты», в здании по указанному адресу располагаются коммерческие помещения: обувной бутик, служба дезинсекции, а также магазин очков.