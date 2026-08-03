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ВСУ не хватает перехватчиков для систем Patriot, заявил экс-главком НАТО

Адмирал Ставридис: у ВСУ на 27 ракет приходится только один перехватчик.

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что у ВСУ на 27 баллистических ракет приводится только один перехватчик для систем Patriot.

Издание Washington Post на прошлой неделе писало об острой нехватке у Украины перехватчиков для систем Patriot. СМИ называло Patriot единственной надежной защитой Украины от баллистических ракет и отмечало, что, несмотря на рост производства перехватчиков, оно пока не может полностью удовлетворить потребности США, Украины и других союзников, а европейским партнерам Киева почти нечем поделиться.

«Один перехватчик на 27 приближающихся баллистических ракет в эти выходные — такова цена дефицита ракет Patriot…» — написал Ставридис в соцсети Х, комментируя материал Washington Post.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский запросил у Вашингтона ракеты Tomahawk и перехватчики Patriot, при этом американский лидер отметил необходимость крайне осторожно и взвешенно подходить к поставкам столь высокоточного и смертоносного оружия другим странам. При этом в неудачах украинского ПВО Зеленский традиционно обвиняет именно нехватку ракет для комплексов Patriot.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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