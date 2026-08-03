ВСУ не хватает перехватчиков для систем Patriot, заявил экс-главком НАТО

Издание Washington Post на прошлой неделе писало об острой нехватке у Украины перехватчиков для систем Patriot. СМИ называло Patriot единственной надежной защитой Украины от баллистических ракет и отмечало, что, несмотря на рост производства перехватчиков, оно пока не может полностью удовлетворить потребности США, Украины и других союзников, а европейским партнерам Киева почти нечем поделиться.