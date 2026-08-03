Ученый оценил вероятность развития супер-Эль-Ниньо в 2026 году

«Было бы уместно назвать его сильным Эль-Ниньо… Я провел быстрый анализ доступных данных за 2026 год и достаточно уверен в своем мнении, что Эль-Ниньо 2026 года не перерастет в супер-Эль-Ниньо», — сказал ученый.