Ученый оценил вероятность развития супер-Эль-Ниньо в 2026 году

ТОКИО, 3 авг — РИА Новости. Эль-Ниньо 2026 года, вероятно, не перерастет в супер-Эль-Ниньо, поскольку в этом году нет признаков развития положительного индоокеанского диполя, заявил РИА Новости профессор отделения компьютерных наук и инженерии Университета Айдзу Саджи Хамид.
«Было бы уместно назвать его сильным Эль-Ниньо… Я провел быстрый анализ доступных данных за 2026 год и достаточно уверен в своем мнении, что Эль-Ниньо 2026 года не перерастет в супер-Эль-Ниньо», — сказал ученый.
Эль-Ниньо — это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. При этом резкая смена температурного режима запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете: одни регионы страдают от засухи, а другие — от наводнений.
«Супер-Эль-Ниньо — это не просто очень сильное Эль-Ниньо. У супер-Эль-Ниньо есть ряд характеристик, которые не проявляются у сильных или очень сильных Эль-Ниньо», — пояснил Хамид.
Одной из важнейших характеристик супер-Эль-Ниньо, по словам профессора, является наличие необычно сильных осадков в наиболее восточной части Тихого океана.
«Это вызывает необычные наводнения от Перу до Калифорнии — в регионах, где обычно не бывает хороших дождей», — отметил он.
Хамид также указал, что сильные или очень сильные Эль-Ниньо в прессе иногда получают громкие обозначения, например, «Годзилла-Эль-Ниньо», однако такие формулировки не означают, что речь идет именно о супер-Эль-Ниньо.
Еще одним отличительным признаком супер-Эль-Ниньо, по словам профессора, является появление необычно теплой температуры поверхности моря в дальней восточной части тропического Тихого океана. В качестве примеров супер-Эль-Ниньо современного периода наблюдений он назвал события 1972, 1982 и 1997 годов.
Отдельно Хамид указал на роль положительного индоокеанского диполя — колебаний температуры поверхности воды в разных частях Индийского океана, — без которого Эль-Ниньо не развивается в супер-Эль-Ниньо.
«В этом году нет признаков развития положительного индоокеанского диполя. Поэтому я не предвижу развития супер-Эль-Ниньо в 2026 году, несмотря на ажиотаж, возникший в научных и популярных СМИ за последние несколько месяцев», — заключил эксперт.