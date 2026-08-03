Политолог объяснил нежелание властей Польши защищать украинцев

Польские власти не станут активно бороться с участившимися нападениями на украинцев из-за предвыборной борьбы за голоса праворадикалов, заявил польский политолог Марек Мишкевич.
Об этом Мишкевич рассказал РИА Новости.
По его словам, обе ведущие партии страны не набирают достаточно голосов для самостоятельного формирования правительства, поэтому ключевой силой становится праворадикальная «Конфедерация», которую стремятся задобрить и власть, и оппозиция.
«Ожидать от властей сейчас особенно упорной борьбы с нападениями на украинцев не приходится», — сказал политолог.
Мишкевич напомнил, что, согласно опросам, «Конфедерацию» готовы поддержать от 15% до 20% избирателей. В такой ситуации обе ведущие партии уже не считают её нерукопожатной и не решатся на жёсткие меры против её сторонников.
При этом ранее сообщалось, что в Польше на 30% выросло число нападений на украинцев.