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Офицер Поле рассказал, что бойцы РФ использовали для преодоления рва у Светлого

Российские штурмовики пользовались лестницами и веревками, поскольку ров был глубиной и шириной по три метра, отметил военнослужащий.

ДОНЕЦК, 3 августа. /ТАСС/. Лестницы и веревки использовали российские штурмовики для преодоления противотанкового рва у Светлого под Добропольем. Об этом рассказал ТАСС начальник оперативного отдела 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Поле.

«Сам ров преодолеть было не так просто. Глубиной 3 метра, шириной 3 метра, его не перепрыгнешь, залезешь в него — не вылезешь. Нужно готовить лестницы, веревки. Конечно, все это было», — рассказал спикер.

29 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск «Центр» населенного пункта Светлое в ДНР.

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