Трамп утверждает, что США и Иран договорились по Ормузскому проливу

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран, по его утверждению, достигли договоренностей, касающихся Ормузского пролива. Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами на борту президентского самолета по пути в Вашингтон.
По словам Трампа, США также отказались от нанесения удара по Ирану, в том числе после обращений со стороны Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Он отметил, что эти страны рассчитывают на возможность дипломатического урегулирования между Вашингтоном и Тегераном.
Американский президент выразил ожидание, что следующим этапом станет заключение соглашения по ядерной программе Ирана. По его мнению, стороны могут прийти к договоренности, предусматривающей отказ исламской республики от дальнейшего развития ядерного потенциала.
Ранее Иран опроверг информацию о согласии открыть Ормузский пролив и в целом о принятии предложения Катара, касающегося возобновления судоходства там.