Трамп утверждает, что США и Иран договорились по Ормузскому проливу

По словам Трампа, США также отказались от нанесения удара по Ирану, в том числе после обращений со стороны Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Он отметил, что эти страны рассчитывают на возможность дипломатического урегулирования между Вашингтоном и Тегераном.