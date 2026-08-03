Посол России предупредил Ирландию о недопустимости пиратских акций

Москва предупредила Дублин о самых серьёзных последствиях в случае попыток реализовать пиратские акции против российских судов, заявил посол России в Ирландии Юрий Филатов.
Об этом Филатов рассказал «Известиям».
Как уточнил дипломат, 24 июля в Ирландии вступили в силу поправки, расширяющие полномочия вооружённых сил страны и позволяющие высаживаться на морские суда под предлогом борьбы с нарушением антироссийских санкций.
Посол расценил это как демонстрацию готовности присоединиться к пиратским акциям «старших товарищей». При этом он подчеркнул, что ирландская сторона предупреждена о последствиях, а возможности и ресурсы её военно-морских сил ограничены.
«Попытки реализовать подобные акты пиратства будут иметь для Ирландии самые серьёзные последствия», — сказал Филатов.
По его словам, власти страны последовательно копируют британскую риторику о необходимости борьбы с так называемым теневым флотом России.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании опасаются ответных действий со стороны Москвы после задержания нефтяного танкера Smyrtos, который Лондон связывает с «теневым флотом».