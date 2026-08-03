Премьер Британии пообещал бороться с наплывом нелегалов

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил о намерении властей решительно сократить поток нелегальных мигрантов, прибывающих в страну на небольших лодках через Ла-Манш. По его словам, борьба с незаконным пересечением границы станет одним из приоритетов нового правительства.
Согласно данным газеты Guardian, с момента вступления Бернема в должность 20 июля в страну таким способом прибыли более двух тысяч человек. Глава правительства подчеркнул, что одновременно с усилением мер контроля власти намерены развивать безопасные и легальные маршруты для нуждающихся в защите.
Для укрепления охраны границы Лондон планирует вдвое увеличить число сотрудников правоохранительных органов, работающих на британском побережье Ла-Манша. Бернем отметил, что правительство намерено восстановить эффективный контроль над государственной границей, поскольку этот вопрос вызывает серьезную обеспокоенность общества.
Ранее сообщалось, что общее число украинских беженцев в странах Евросоюза к концу мая увеличилось на 7,8 тысячи человек и достигло 4,38 миллиона.