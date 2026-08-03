Премьер Британии пообещал бороться с наплывом нелегалов

Согласно данным газеты Guardian, с момента вступления Бернема в должность 20 июля в страну таким способом прибыли более двух тысяч человек. Глава правительства подчеркнул, что одновременно с усилением мер контроля власти намерены развивать безопасные и легальные маршруты для нуждающихся в защите.