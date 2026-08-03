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Премьер Британии пообещал бороться с наплывом нелегалов

Британский премьер-министр заявил, что власти будут снижать число прибывающих на лодках в страну нелегальных мигрантов.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил о намерении властей решительно сократить поток нелегальных мигрантов, прибывающих в страну на небольших лодках через Ла-Манш. По его словам, борьба с незаконным пересечением границы станет одним из приоритетов нового правительства.

Согласно данным газеты Guardian, с момента вступления Бернема в должность 20 июля в страну таким способом прибыли более двух тысяч человек. Глава правительства подчеркнул, что одновременно с усилением мер контроля власти намерены развивать безопасные и легальные маршруты для нуждающихся в защите.

Для укрепления охраны границы Лондон планирует вдвое увеличить число сотрудников правоохранительных органов, работающих на британском побережье Ла-Манша. Бернем отметил, что правительство намерено восстановить эффективный контроль над государственной границей, поскольку этот вопрос вызывает серьезную обеспокоенность общества.

Ранее сообщалось, что общее число украинских беженцев в странах Евросоюза к концу мая увеличилось на 7,8 тысячи человек и достигло 4,38 миллиона.

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