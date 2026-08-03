Россия пригрозила Ирландии последствиями в случае задержания торговых судов

Как сообщил господин Филатов, 24 июля в силу вступили поправки к закону об обороне 1954 года. Они позволяют ВС Ирландии высаживаться на морские суда, подозреваемые в причастности к российскому «теневому флоту», а также в повреждении подводной инфраструктуры в европейских водах.