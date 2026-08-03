Более ста городов Германии ввели ограничения на использование воды

По информации издания, в большинстве из этих 109 городов и районов, уже издавших общие постановления о водосбережении, ограничения касаются сельского хозяйства. Это означает, что откачка воды из водоемов, таких как реки или озёра, запрещена — именно эта вода в основном используется для орошения полей.