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Более ста городов Германии ввели ограничения на использование воды

Сразу в 109 городах и округах Германии власти были вынуждены ввести запреты на чрезмерное использование воды из-за её острого дефицита.

Сразу в 109 городах и округах Германии власти были вынуждены ввести запреты на чрезмерное использование воды из-за её острого дефицита.

Об этом сообщила газета Bild.

В публикации отмечается, что ограничения затронули как частных лиц, так и сельскохозяйственные предприятия. В Мюнхене, в частности, местным жителям запретили наполнять садовые бассейны, поливать газоны и мыть автомобили.

Свои специфические меры ввели и в других городах. В Ганновере полив садов прекращается, как только температура воздуха достигает +27 °C. В Потсдаме под запрет попал полив на территории государственных дворцов.

По информации издания, в большинстве из этих 109 городов и районов, уже издавших общие постановления о водосбережении, ограничения касаются сельского хозяйства. Это означает, что откачка воды из водоемов, таких как реки или озёра, запрещена — именно эта вода в основном используется для орошения полей.

Как поясняет газета, критическая ситуация сложилась из-за малоснежной зимы, засушливой весны и аномально жаркого лета.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что жара и нехватка газа осложняют энергетическую и экономическую ситуацию в Европе.