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Владимир Бахарь вступил в должность главы Счетной палаты Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор края Михаил Котюков подписал распоряжение об освобождении Владимира Бахаря от должности заместителя председателя Правительства Красноярского края — министра финансов Красноярского края в связи с его отставкой по собственному желанию.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор края Михаил Котюков подписал распоряжение об освобождении Владимира Бахаря от должности заместителя председателя Правительства Красноярского края — министра финансов Красноярского края в связи с его отставкой по собственному желанию.

Осуществлять полномочия по руководству ведомством поручено первому заместителю министра финансов Красноярского края Павлу Кирсанову.

Напомним, Владимир Бахарь назначен председателем Счетной палаты Красноярского края и с 1 августа приступит к своим обязанностям в новой должности.