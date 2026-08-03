Владимир Бахарь вступил в должность главы Счетной палаты Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор края Михаил Котюков подписал распоряжение об освобождении Владимира Бахаря от должности заместителя председателя Правительства Красноярского края — министра финансов Красноярского края в связи с его отставкой по собственному желанию.