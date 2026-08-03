Депутат Леонов: в ряде случаев больничный можно оформить дистанционно

Те, кто болеет коронавирусом, ОРВИ или гриппом, могут оформить больничный дистанционно. Для получения такого больничного хватит лишь наличия симптомов одной из этих болезней.
Об этом рассказал в беседе с RT председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«Можно получить аудиоконсультацию врача и открыть больничный без посещения поликлиники. Для этого необходимо позвонить в кол-центр по телефону 122 или по телефону местной поликлиники. Как правило, такой больничный можно открыть на семь дней. Если же человек выздоравливает за это время, то закрыть больничный он также может дистанционно», — объяснил парламентарий.
Но если человек не успел выздороветь, то продлить больничный придётся уже либо с врачом на дому, либо в самой поликлинике, отметил собеседник RT.
«Кроме того, не так давно больничные листы стало возможно закрывать через мессенджер MAX. Лечащий врач получил право оценивать состояние здоровья пациента с применением телемедицинских технологий», — заключил депутат.
Ранее россиянам объяснили, что больничный можно открыть на срок вплоть до одного года.