Депутат Леонов: в ряде случаев больничный можно оформить дистанционно

«Можно получить аудиоконсультацию врача и открыть больничный без посещения поликлиники. Для этого необходимо позвонить в кол-центр по телефону 122 или по телефону местной поликлиники. Как правило, такой больничный можно открыть на семь дней. Если же человек выздоравливает за это время, то закрыть больничный он также может дистанционно», — объяснил парламентарий.