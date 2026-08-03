Адвокат Борзенко: льготные категории граждан могут оплачивать ЖКУ без комиссии

Право оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии имеют не все граждане, а только отдельные льготные категории. Такое правило действует с 1 июля 2024 года.
Об этом напомнила в беседе с RT адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко.
«Федеральный закон № 602-ФЗ внёс соответствующие изменения в Жилищный кодекс России, а правительство утвердило перечень граждан, которые могут воспользоваться этой льготой», — пояснила эксперт.
По её словам, в этот перечень входят пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, совершеннолетние члены многодетных семей (при подтверждённом статусе по региональным правилам), а также члены семей погибших или умерших инвалидов войны, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий — при условии документального подтверждения соответствующего статуса.
«Освобождение от комиссии не связано с правом собственности на жильё. Решающее значение имеет не статус собственника квартиры, а принадлежность гражданина к одной из льготных категорий, утверждённых правительством России. Например, пенсионер вправе воспользоваться этой льготой независимо от того, находится ли жилое помещение, за которое он оплачивает коммунальные услуги, в его собственности», — подчеркнула собеседница RT.
Как пояснила Борзенко, льгота не означает полного запрета на взимание комиссии при оплате ЖКУ.
«Если гражданин не относится к льготной категории, банк или иной оператор по приёму платежей вправе взимать комиссию в соответствии со своими тарифами. Поэтому перед оплатой стоит заранее ознакомиться с условиями конкретной организации», — посоветовала юрист.
Вместе с тем, как отметила адвокат, отсутствие комиссии возможно не только благодаря законодательной льготе.
«Некоторые управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и государственные сервисы принимают платежи без дополнительной платы для всех пользователей. В этом случае отсутствие комиссии связано не с наличием льготного статуса, а с выбранным способом оплаты и условиями конкретного сервиса», — заключила Борзенко.
Ранее россиянам посоветовали при покупке жилья проверить наличие долгов за ЖКУ.