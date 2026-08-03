Адвокат Борзенко: льготные категории граждан могут оплачивать ЖКУ без комиссии

«Освобождение от комиссии не связано с правом собственности на жильё. Решающее значение имеет не статус собственника квартиры, а принадлежность гражданина к одной из льготных категорий, утверждённых правительством России. Например, пенсионер вправе воспользоваться этой льготой независимо от того, находится ли жилое помещение, за которое он оплачивает коммунальные услуги, в его собственности», — подчеркнула собеседница RT.