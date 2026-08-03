Боец рассказал, как ВС России обманули боевиков ВСУ в Любицком

«В попытках запутать противника мы вместе с командирами иногда намеренно передавали по радиосвязи ложную информацию о своем местоположении. Называли участки местности, которые находились в зоне видимости, и наблюдали, последует ли по ним огневое воздействие. Так удавалось понять, прослушивает ли противник радиообмен», — рассказал РИА Новости Юрист.