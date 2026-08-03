Боец рассказал, как ВС России обманули боевиков ВСУ в Любицком

ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск «Восток» во время освобождения населенного пункта Любицкое в Запорожской области использовали радиодезинформацию, чтобы ввести противника в заблуждение и скрыть реальные маршруты продвижения штурмовых подразделений, рассказал РИА Новости командир боевой машины с позывным Юрист.
Минобороны России 1 августа сообщало об освобождении населенного пункта Любицкое в Запорожской области силами группировки войск «Восток».
По словам военнослужащего, тактика радиодезинформации применялась с учетом того, что противник предпринимал попытки прослушивать переговоры российских подразделений.
«В попытках запутать противника мы вместе с командирами иногда намеренно передавали по радиосвязи ложную информацию о своем местоположении. Называли участки местности, которые находились в зоне видимости, и наблюдали, последует ли по ним огневое воздействие. Так удавалось понять, прослушивает ли противник радиообмен», — рассказал РИА Новости Юрист.
Он добавил, что в случае, если украинские подразделения начинали наносить удары по указанным в радиоэфире координатам, российские штурмовые группы продолжали продвижение по другому маршруту.