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Боец рассказал, как ВС России обманули боевиков ВСУ в Любицком

ВС России использовали радиодезинформацию при освобождении Любицкого.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск «Восток» во время освобождения населенного пункта Любицкое в Запорожской области использовали радиодезинформацию, чтобы ввести противника в заблуждение и скрыть реальные маршруты продвижения штурмовых подразделений, рассказал РИА Новости командир боевой машины с позывным Юрист.

Минобороны России 1 августа сообщало об освобождении населенного пункта Любицкое в Запорожской области силами группировки войск «Восток».

По словам военнослужащего, тактика радиодезинформации применялась с учетом того, что противник предпринимал попытки прослушивать переговоры российских подразделений.

«В попытках запутать противника мы вместе с командирами иногда намеренно передавали по радиосвязи ложную информацию о своем местоположении. Называли участки местности, которые находились в зоне видимости, и наблюдали, последует ли по ним огневое воздействие. Так удавалось понять, прослушивает ли противник радиообмен», — рассказал РИА Новости Юрист.

Он добавил, что в случае, если украинские подразделения начинали наносить удары по указанным в радиоэфире координатам, российские штурмовые группы продолжали продвижение по другому маршруту.

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