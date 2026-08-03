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Подарок жены спас российского военного от смерти при атаке FPV-дрона

Подаренный женой рюкзак спас российского военного от смерти при атаке FPV-дрона.

Источник: © РИА Новости

БЕЛГОРОД, 3 авг — РИА Новости. Санитарный инструктор с позывным Фара рассказал РИА Новости, как благодаря подаренному женой рюкзаку выжил и отделался лишь контузией после прямого попадания FPV-дрона.

Фара служит в 11-м армейском корпусе группировки войск «Север».

«Жена прислала рюкзак на 120 литров, большой, огромный, там куча вещей, плюс еще подарки из дома. И благо, что в свое время жене сказал, когда она укладывала рюкзак, чтобы вещи лежали не горизонтально, а вертикально», — добавил Фара.

Когда они с товарищем шли к точке, рюкзак закрывал ему всю спину и был выше головы. Внезапно он почувствовал сильный удар, словно кто-то пнул его с разбега, и оглох.

«А товарищ ко мне бежит, я вижу, что он что-то говорит, но я не понимаю, что он говорит. Я ему начинаю объяснять, что где мой рюкзак. Он говорит, Фара, ты как? Нормально? Не ранен никуда? Оказывается, был атакован FPV-дроном. Рюкзак, можно сказать, спас жизнь», — рассказал санитар.

До службы Фара работал оператором на телевидении, а в 2022 году был мобилизован и стал медиком. За все время он спас уже более 50 человек и перестал вести счет, воспринимая это как призвание.

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