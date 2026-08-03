Подарок жены спас российского военного от смерти при атаке FPV-дрона

«А товарищ ко мне бежит, я вижу, что он что-то говорит, но я не понимаю, что он говорит. Я ему начинаю объяснять, что где мой рюкзак. Он говорит, Фара, ты как? Нормально? Не ранен никуда? Оказывается, был атакован FPV-дроном. Рюкзак, можно сказать, спас жизнь», — рассказал санитар.