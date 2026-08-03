Пезешкиан призвал США соблюдать условия меморандума

После подписания Вашингтоном и Тегераном меморандума стороны начали 60-дневные переговоры о деталях будущего мирного договора. Однако в начале июля взаимные атаки возобновились, после чего Иран подтвердил отказ от соблюдения меморандума, а президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о возобновлении войны с Ираном.