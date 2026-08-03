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Пезешкиан призвал США соблюдать условия меморандума

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал добиваться соблюдения Соединенными Штатами меморандума о взаимопонимании, который стороны подписали 18 июня.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал добиваться соблюдения Соединенными Штатами меморандума о взаимопонимании, который стороны подписали 18 июня.

«Подписанный меморандум — это плод коллективной мудрости членов Совета Шуры (парламента Ирана. — “Ъ”), и все они его всецело поддерживают. Я убежден, что в будущем этот документ станет стержнем наших внешних связей», — написал господин Пезешкиан в соцсети X.

Иранский президент добавил, что реализация документа укрепит безопасность страны, региона и иранских союзников.

После подписания Вашингтоном и Тегераном меморандума стороны начали 60-дневные переговоры о деталях будущего мирного договора. Однако в начале июля взаимные атаки возобновились, после чего Иран подтвердил отказ от соблюдения меморандума, а президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о возобновлении войны с Ираном.

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