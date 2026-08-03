Цифровой рубль ускорит расчёты и снизит объём наличных в экономике

Массовое внедрение цифрового рубля позволит бизнесу снизить издержки на проведение платежей, а экономике в целом — сократить оборот бумажных денег.
Об этом РИА Новости рассказали опрошенные финансовые эксперты.
Как пояснил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Денис Попов, новая форма валюты будет способствовать снижению наличной денежной массы, а её востребованность будет расти по мере развития инфраструктуры.
По его мнению, главный макроэкономический эффект от цифрового рубля проявится в средне- и долгосрочной перспективе за счёт повышения прозрачности бюджета и развития трансграничных расчётов.
Финансовый эксперт Валентина Дрофа, в свою очередь, отметила, что для граждан ничего принципиально не изменится — доступ к кошельку будет прямо в привычном банковском приложении.
Основную выгоду, по её словам, получит бизнес. Возможность «вшить» цифровой рубль в сложные финансовые цепочки сделает многие процессы быстрее, а сами транзакции — значительно дешевле.
Однако, как полагает Анжела Ханачевская из Ассоциации российских банков, мгновенного эффекта ждать не стоит, хотя конкуренция за клиентов заставит банки предлагать более удобные сервисы.
Ранее старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов заявил, что цифровой рубль позволит повысить прозрачность расчётов.