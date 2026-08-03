Вспышка инфекции со взрывной диареей может распространиться за пределы США

Он сообщил, что заражение паразитом происходит не напрямую от человека к человеку, поскольку после размножения в кишечнике одного им нужно пройти многодневную стадию развития вне организма. «Следовательно, зараженный путешественник, как правило, не может передать инфекцию при обычных контактах. Случаи заболевания за рубежом, связанные с данной вспышкой, вероятней всего, будут обусловлены употреблением в пищу той же загрязненной продукции или другой, подвергшейся воздействию того же источника загрязнения», — сказал эксперт.