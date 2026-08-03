Вспышка инфекции со взрывной диареей может распространиться за пределы США

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. После вспышки в США вызывающий «взрывную» диарею циклоспороз может распространится за пределы страны, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Think Healthy Group, приглашенный доцент школы нутрицологии университета Тафтса доктор Тэйлор Уоллес.
«Случаи заболевания могут возникать и за пределами США», — сказал Уоллес.
Он подчеркнул, что в контексте международного распространения инфекции основную обеспокоенность вызывают загрязненные продукты питания, а не передача между людьми, путешествующими за границу. Ученый обратил внимание на информацию медицинских властей США о том, что опасная продукция продавалась и в Мексике.
«Вопрос о том, могут ли быть затронуты другие страны, зависит от географии поставок салата, ставшего причиной вспышки. Расследование на этот счет продолжается», — сказал Уоллес.
Он сообщил, что заражение паразитом происходит не напрямую от человека к человеку, поскольку после размножения в кишечнике одного им нужно пройти многодневную стадию развития вне организма. «Следовательно, зараженный путешественник, как правило, не может передать инфекцию при обычных контактах. Случаи заболевания за рубежом, связанные с данной вспышкой, вероятней всего, будут обусловлены употреблением в пищу той же загрязненной продукции или другой, подвергшейся воздействию того же источника загрязнения», — сказал эксперт.
Государственный центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщал ранее о 6,7 тысячи подтвержденных заражений паразитом в США с мая 2026 года, еще 11,5 тысяч случаев были указаны как требующие дополнительной проверки. Медицинские власти признавали рост числа заболеваний по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда сообщалось о сотнях инфицированных: 249 в период с 1 мая по 16 июля. CDC отслеживает случаи заболевания с мая по конец августа в связи с сезонным характером инфекции.