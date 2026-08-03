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Жители подтопленного паводком Спасска-Дальнего в Приморье получат выплаты

Жители Спасска-Дальнего получат до ста тысяч рублей за утрату имущества.

ВЛАДИВОСТОК, 3 авг — РИА Новости. Жители Спасска-Дальнего в Приморье, чьи дома и участки пострадали от паводка, получат выплаты в размере до 100 тысяч рублей, сообщил глава муниципального округа Олег Митрофанов.

«С 3 августа начинают свою работу комиссии по оценке ущерба. Выплаты будут от 10 тысяч до 100 тысяч рублей, за потерянный урожай установлена выплата в 5 тысяч рублей», — написал Митрофанов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что выплата в 100 тысяч рублей предусмотрена за полную утрату имущества владельцам домов, пострадавшим от подтопления. Местные власти помогут в откачке воды с огородов и придомовых территорий, предоставят оборудование для просушки помещений.

По информации ГУ МЧС на утро понедельника, в Спасске-Дальнем подтоплено 16 жилых домов. В целом, в четырех районах Приморья от паводка пострадали 182 участка.

В Приморье 1−2 августа действовало штормовое предупреждение из-за сильных ливней. Местами подмыло дороги. Два моста обрушились в Михайловском и Шкотовском округах.

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