В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля, сообщает Росавиация.
«Аэропорт Ярославля (“Туношна”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
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