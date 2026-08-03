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На Западе рассказали о последствиях ударов ВС РФ по объектам на Украине

Американский профессор Джон Миршаймер рассказал, к чему приведут удары российских войск по объектам на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Удары, наносимые российскими военными по объектам на Украине, ускоряют поражение киевского режима, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Он отметил, что поражение наносится портовой инфраструктуре, используемой ВСУ, и заводам, на которых собираются беспилотные летательные аппараты и боевая техника. Также, как обратил внимание эксперт, ударам подвергаются железные дороги и локомотивы, которые задействованы в перевозке военных грузов.

Кроме того, по словам Миршаймера, на некоторых территориях, которые контролирует киевский режим, начали закрываться заправки, что сделало невозможным поездки на автомобиле.

«В итоге эта воздушная кампания, которую сейчас усиливает Россия, ускоряет поражение Украины», — сказал профессор в эфире YouTube-канала норвежского политолога Гленна Дизена.

Эксперт подчеркнул, что украинские формирования не могут сопротивляться наступлению российских войск. Миршаймер подчеркнул, что вооружённые силы России продолжат последовательно улучшать свое положение на поле боя.

«Совершенно ясно, что они возьмут под контроль весь Донбасс. Думаю, ситуация движется именно в этом направлении. И я не вижу, как украинцы могут это переломить», — пояснил американский политолог.

Напомним, 2 августа Министерство обороны РФ проинформировало, что российские военные поразили в Чёрном море сухогруз, осуществлявший доставку для ВСУ, а также три судна и портовую инфраструктуру в Николаеве.

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