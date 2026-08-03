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Аэропорты Иваново, Ярославля и Геленджика временно ограничили полёты

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Иваново, Яролавля и Геленджика.

Источник: RT на русском

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Иваново, Яролавля и Геленджика.

Об этом сообщила Росавиация.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что аэропорт Геленджика, согласно действующему NOTAM, принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00 мск. Однако сейчас введены дополнительные временные ограничения.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее сообщалось, что аэропорт Нижнего Новгорода временно перешёл на обслуживание рейсов по согласованию с уполномоченными органами, возможны корректировки в расписании.

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