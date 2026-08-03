В ОДКБ допустили использование ядерного оружия для защиты союзников

«Принятые в развитие данной Стратегии документы, а также военная доктрина Российской Федерации предполагают возможность использования ядерного оружия, в том числе и для защиты союзников в случае нападения», — сказал он в ответ на вопрос, может ли российское ядерное оружие появиться в других странах блока.