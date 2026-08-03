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В ОДКБ допустили использование ядерного оружия для защиты союзников

Постпред Васильев: стратегия ОДКБ предполагает возможность использования ЯО.

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Стратегия коллективной безопасности ОДКБ и военная доктрина России предполагают возможность использования ядерного оружия для защиты союзников в случае нападения, заявил РИА Новости российский постпред при организации Виктор Васильев.

«Принятые в развитие данной Стратегии документы, а также военная доктрина Российской Федерации предполагают возможность использования ядерного оружия, в том числе и для защиты союзников в случае нападения», — сказал он в ответ на вопрос, может ли российское ядерное оружие появиться в других странах блока.

Собеседник агентства пояснил, что в документе, принятом в ОДКБ, в числе современных вызовов и угроз коллективной безопасности указывается «возможность увеличения числа государств, обладающих военными ядерными потенциалами, а также распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки».

В последнее время европейские страны усилили риторику в этой области. Так, в начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания». В рамках новой доктрины страна увеличит число боеголовок, а союзники смогут участвовать в совместных учениях.

Кроме того, в июне парламент Финляндии одобрил поправки, отменяющие запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.

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