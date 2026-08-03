На Камчатке увеличили единовременную выплату за контракт с Минобороны

Помимо единовременных, военнослужащие получают денежное довольствие и надбавки за участие в боевых действиях — до 6,2 миллиона рублей в год. Также они могут списать до десяти миллионов рублей задолженности по кредитам. Таким образом, общая сумма выплат за первый год службы может достигать 20 миллионов рублей.