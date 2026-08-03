Руслан Болотов провел совещание с коллективом комитета по управлению Правобережным округом

В ходе рабочей планерки обсудили проблемные вопросы, а также задачи, которые стоят перед сотрудниками.
В Правобережном округе реализовали крупные инфраструктурные проекты, уделяют внимание созданию новых пространств, ремонтируют центральные дороги и частный сектор. Как сообщает пресс-служба мэрии, в прошлом году Правобережка лидировала по количеству инициатив, которые воплотили по региональному проекту «Есть решение» партии «Единая Россия». При этом остаются нерешенными вопросы, которые требуют ответственного отношения.
Мэр привел статистику по обращениям жителей Правобережного округа, которые они оставляют в социальных сетях. Более 50% сообщений касаются центра: плохое освещение, несвоевременная уборка общественных пространств, отсутствие лавочек, незаконная реклама.
Помимо этого, иркутяне из предместий Рабочее, Марата, Радищева недовольны состоянием дорог, большим количеством ям. Из микрорайонов Лесной, Зеленый, Славный, Искра поступают обращения по вывозу мусора: его не проводят в срок, контейнерные площадки находятся в ненадлежащем состоянии. Также фиксируют претензии к состоянию дорог и работе служб ЖКХ в Топкинском.
Глава города отметил, что в большинстве случаев вопросы находятся в зоне компетенции соответствующих структурных подразделений мэрии, но важно контролировать их решение.
«Наша общая задача — обеспечивать взаимосвязь всех подразделений мэрии. Мы все работаем в одной связке. Призываю вас вовремя реагировать на сигналы от горожан, объединять усилия с коллегами из других комитетов, управляющими компаниями, ТСЖ и так далее. Вы, что называется, на передовой, именно к вам в первую очередь идут жители, поэтому важно слышать каждого», — подчеркнул Руслан Болотов.
В завершение встречи мэр поблагодарил своего заместителя — председателя комитета по управлению Правобережным округом Елену Торохову за многолетнюю плодотворную работу и выразил уверенность, что она сохранит связь с коллегами, будет их поддерживать и помогать им. Глава округа покидает свой пост по собственному желанию в связи с выходом на заслуженный отдых.