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Экс-премьер Италии раскритиковал ЕС за позицию по Украине

2 августа бывший премьер-министр Италии, возглавляющий оппозиционную партию «Движение пяти звезд», Джузеппе Конте выступил с критикой в адрес европейских государств, отказавшихся, по его мнению, от усилий по урегулированию украинского конфликта.

Источник: Gabriella Clare Marino/CC0

«Я выступаю за прорыв в переговорах, которого Европа не желает. Вместо того чтобы называть себя Францией, Соединенным Королевством и Германией (“коалицией желающих”. — Ред.), готовыми на всё, нам нужна европейская коалиция смелых людей», — цитирует политика газета Stampa.

Как заявил Конте, в случае своего избрания по итогам предварительного голосования он намерен добиваться мирного разрешения конфликта дипломатическими методами.

Политик заявил о неприятии военной поддержки Украины, а также поставил под сомнение обоснованность текущих объемов оружейных поставок Киеву.

Конте также сообщил, что, находясь на посту главы правительства, он предпринял бы попытки наладить диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным в целях поиска путей для переговорного процесса.

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