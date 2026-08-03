Экс-премьер Италии раскритиковал ЕС за позицию по Украине

«Я выступаю за прорыв в переговорах, которого Европа не желает. Вместо того чтобы называть себя Францией, Соединенным Королевством и Германией (“коалицией желающих”. — Ред.), готовыми на всё, нам нужна европейская коалиция смелых людей», — цитирует политика газета Stampa.