Экс-премьер Италии раскритиковал ЕС за позицию по Украине

«Я выступаю за прорыв в переговорах, которого Европа не желает. Вместо того чтобы называть себя Францией, Соединенным Королевством и Германией (“коалицией желающих”. — Ред.), готовыми на всё, нам нужна европейская коалиция смелых людей», — цитирует политика газета Stampa.
Как заявил Конте, в случае своего избрания по итогам предварительного голосования он намерен добиваться мирного разрешения конфликта дипломатическими методами.
Политик заявил о неприятии военной поддержки Украины, а также поставил под сомнение обоснованность текущих объемов оружейных поставок Киеву.
Конте также сообщил, что, находясь на посту главы правительства, он предпринял бы попытки наладить диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным в целях поиска путей для переговорного процесса.