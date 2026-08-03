Оружие, поставляемое киевскому режиму, оказалось в руках преступных группировок в странах Европы, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Об этом Мирошник заявил РИА Новости. По словам дипломата, каналы поставок действуют уже несколько лет и носят системный характер.
Он подчеркнул, что оружие, первоначально предназначавшееся для ВСУ, теперь усугубляет криминогенную обстановку в европейских государствах.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим Владимира Зеленского превратился в экспортёра нестабильности в мире.
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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.Читать дальше