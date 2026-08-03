Гусейн Гасанов надеется на оправдание по делу об отмывании 68 миллионов

Адвокат добавил, что не согласен с позицией гособвинения, назвав ее чрезмерно суровой. Защита намерена обжаловать приговор в случае назначения реального срока и изъятия недвижимости. Он также напомнил, что ранее Гасанов выплатил налоговой почти 300 миллионов рублей, из которых 175 миллионов — неуплаченные налоги, а 125 миллионов рублей — пени и штрафы.