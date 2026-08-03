Гусейн Гасанов надеется на оправдание по делу об отмывании 68 миллионов

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в отмывании 68 миллионов рублей через покупку апартаментов в «Москва-Сити», не признает вину и надеется на оправдательный приговор, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Козяйкин.
В пятницу обвинение запросило для блогера шесть лет колонии со штрафом в 155 миллионов рублей по делу о легализации денег. Кроме того, обвинение попросило суд конфисковать апартаменты в «Москва-Сити» в пользу государства. Гасанов заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск.
«Он (Гусейн Гасанов — ред.) ожидает, конечно, оправдания. Он считает, что он не виновен», — сказал Козяйкин.
Адвокат добавил, что не согласен с позицией гособвинения, назвав ее чрезмерно суровой. Защита намерена обжаловать приговор в случае назначения реального срока и изъятия недвижимости. Он также напомнил, что ранее Гасанов выплатил налоговой почти 300 миллионов рублей, из которых 175 миллионов — неуплаченные налоги, а 125 миллионов рублей — пени и штрафы.
Гасанов, по версии следствия, будучи индивидуальным предпринимателем, не заплатил налоги на сумму более 170 миллионов рублей. После блогер легализовал деньги через финансовые операции и заключение договора купли-продажи апартаментов в «Москва-Сити» на общую сумму более 68 миллионов рублей.