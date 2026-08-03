С 3 августа начинает работу сервис «Мобильный избиратель»

Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва вправе подать избиратели, которые в дни голосования будут находиться вне места жительства, но на территории избирательного округа, в котором они обладают активным избирательным правом, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Заявления можно подать с 3 августа по 14 сентября:
через личный кабинет на портале «Госуслуги»; через МФЦ; в территориальных избирательных комиссиях с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00 и в выходные дни с 10:00 до 16:00.
С 9 по 14 сентября — в участковых избирательных комиссиях с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00 и в выходные дни с 10:00 до 16:00.