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Избирательная комиссия Иркутской области зарегистрировала 20 кандидатов на выборах депутатов Госдумы

Иркутская область, НИА-Байкал — Избирательная комиссия Иркутской области 31 июля зарегистрировала 20 кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы.

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, по округу № 95 зарегистрированы Павел Матвеев («Справедливая Россия»), Роман Буев («Коммунисты России»), Валерий Макуха («Родина»), Евгений Файзулин («Новые люди»). По округу № 96 статус зарегистрированных кандидатов получили Андрей Ахмадулин (КПРФ), Дмитрий Ли («Новые люди»), Дмитрий Пономаренко («Яблоко»), Александр Латынцев («Зеленые»), Фанис Алтынбаев («Коммунисты России»), Михаил Труфанов («Справедливая Россия»). По округу № 97 зарегистрированы Илья Сумароков (КПРФ), Сергей Липин («Новые люди»), Сергей Тен («Единая Россия»), Алексей Молчанов (Партия прямой демократии), Алексей Самороков («Коммунисты России»), Роман Голышев (ЛДПР), Петр Мехоношин («Яблоко»). По округу № 98 зарегистрированы Игорь Зуев («Справедливая Россия»), Татьяна Башкатова («Новые люди»), Максим Игнатов (ЛДПР).

По округу № 95 зарегистрированы:

  • Павел Матвеев («Справедливая Россия»).

  • Роман Буев («Коммунисты России»).

  • Валерий Макуха («Родина»).

  • Евгений Файзулин («Новые люди»).

По округу № 96 статус зарегистрированных кандидатов получили:

  • Андрей Ахмадулин (КПРФ).

  • Дмитрий Ли («Новые люди»).

  • Дмитрий Пономаренко («Яблоко»).

  • Александр Латынцев («Зеленые»).

  • Фанис Алтынбаев («Коммунисты России»).

  • Михаил Труфанов («Справедливая Россия»).

По округу № 97 зарегистрированы:

  • Илья Сумароков (КПРФ).

  • Сергей Липин («Новые люди»).

  • Сергей Тен («Единая Россия»).

  • Алексей Молчанов (Партия прямой демократии).

  • Алексей Самороков («Коммунисты России»).

  • Роман Голышев (ЛДПР).

  • Петр Мехоношин («Яблоко»).

По округу № 98 зарегистрированы:

  • Игорь Зуев («Справедливая Россия»).

  • Татьяна Башкатова («Новые люди»).

  • Максим Игнатов (ЛДПР).

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