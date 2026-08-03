Избирательная комиссия Иркутской области зарегистрировала 20 кандидатов на выборах депутатов Госдумы

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, по округу № 95 зарегистрированы Павел Матвеев («Справедливая Россия»), Роман Буев («Коммунисты России»), Валерий Макуха («Родина»), Евгений Файзулин («Новые люди»). По округу № 96 статус зарегистрированных кандидатов получили Андрей Ахмадулин (КПРФ), Дмитрий Ли («Новые люди»), Дмитрий Пономаренко («Яблоко»), Александр Латынцев («Зеленые»), Фанис Алтынбаев («Коммунисты России»), Михаил Труфанов («Справедливая Россия»). По округу № 97 зарегистрированы Илья Сумароков (КПРФ), Сергей Липин («Новые люди»), Сергей Тен («Единая Россия»), Алексей Молчанов (Партия прямой демократии), Алексей Самороков («Коммунисты России»), Роман Голышев (ЛДПР), Петр Мехоношин («Яблоко»). По округу № 98 зарегистрированы Игорь Зуев («Справедливая Россия»), Татьяна Башкатова («Новые люди»), Максим Игнатов (ЛДПР).
По округу № 95 зарегистрированы:
Павел Матвеев («Справедливая Россия»).
Роман Буев («Коммунисты России»).
Валерий Макуха («Родина»).
Евгений Файзулин («Новые люди»).
По округу № 96 статус зарегистрированных кандидатов получили:
Андрей Ахмадулин (КПРФ).
Дмитрий Ли («Новые люди»).
Дмитрий Пономаренко («Яблоко»).
Александр Латынцев («Зеленые»).
Фанис Алтынбаев («Коммунисты России»).
Михаил Труфанов («Справедливая Россия»).
По округу № 97 зарегистрированы:
Илья Сумароков (КПРФ).
Сергей Липин («Новые люди»).
Сергей Тен («Единая Россия»).
Алексей Молчанов (Партия прямой демократии).
Алексей Самороков («Коммунисты России»).
Роман Голышев (ЛДПР).
Петр Мехоношин («Яблоко»).
По округу № 98 зарегистрированы:
Игорь Зуев («Справедливая Россия»).
Татьяна Башкатова («Новые люди»).
Максим Игнатов (ЛДПР).