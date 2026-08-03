В Петербурге потушили пожар на кровле дома у Московского вокзала

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Пожар на кровле дома недалеко от Московского вокзала в Центральном районе Санкт-Петербурга потушен, горение происходило на 500 квадратных метрах, сообщило ГУ МЧС по городу.
Ранее ведомство сообщало о возгорании на 300 «квадратах» кровли дома на Лиговском проспекте. Согласно сервису «Яндекс. Карты», в здании по указанному адресу располагаются коммерческие помещения: обувной магазин, служба дезинсекции, а также магазин очков.
«В здании, размером 150 на 30 метров происходило горение кровли на площади 500 квадратных метров. В 05.32 мск пожар ликвидирован», — говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе «Макс».
Пострадавших, по данным городского ГУ МЧС, нет.